- Senatul a decis, cu o majoritate zdrobitoare de 93 de voturi "pentru" si 6 voturi "impotriva", sa nu dea curs obiectiilor alesilor republicani privind rezultatele alegerilor prezidentiale din statul Arizona.Cateva minute mai tarziu, Camera Reprezentantilor a respins la randul sau obiectia, cu 303 voturi…

- Congresul Statelor Unite si-a reluat miercuri seara, in jurul orelor 20.00 (joi, 01.00 GMT) sesiunea consacrata certificarii victoriei lui Joe Biden la prezidentiale, suspendata mai devreme in cursul zilei de patrunderea in forta a unor manifestanti pro-Trump la Capitoliu, scriu agentiile internationale…

- Mii de sustinatori ai lui Donald Trump s-au adunat miercuri la Washington pentru a contesta alegerile din 3 noiembrie, in conditiile in care Congresul s-a intrunit pentru a valida rezultatul acestora si a-l confirma pe democratul Joe Biden drept noul presedinte al Statelor Unite. Trump a reiterat ca…

- Donald Trump a indemnat zecile de mii de protestatari stranși la Washington sa mearga spre Capitoliu, acolo unde congresmanii americani erau reuniți pentru a valida victoria lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Mesajul președintelui in exercițiu a fost transmis cu puțin timp inainte…

- Sustinatorii presedintelui in exercitiu Donald Trump au patruns miercuri in plenul Camerei Reprezentantilor, care fusese deja evacuata, si s-au implicat intr-o confruntare armata cu agentii de securitate de la Capitoliu, care au transmis ca au auzit focuri de arma, relateaza EFE. AGERPRES/(AS - autor:…

- Sustinatori ai lui Donald Trump s-au adunat miercuri la Washington pentru a contesta alegerile din 3 noiembrie, in conditiile in care Congresul este asteptat sa-l valideze rezultatul acestora si sa-l confirme pe democratul Joe Biden drept noul presedinte al Statelor Unite.

- O procedura formala, aceea de a valida rezultatul alegerilor prezidențiale din noiembrie, se desfașoara in Statele Unite sub tensiune. Mai mulți susținatori ai lui Donald Trump s-au adunat in capitala Washington D.C. pentru a protesta fața de rezultatele alegerilor, susținand ca republicanul a fost…

- Camera Reprezentantilor si Senatul se reunesc, miercuri, pentru a certifica rezulatelele alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie, castigate de democratul Joe Biden, procedura care este de obicei o simpla formalitate. Insa Donald Trump inca nu si-a recunoscut infrangerea, iar mai multi congresamani…