VIDEO. Incident șocant pe litoral. Un copil a fost mușcat de o femeie pentru că a stropit-o cu apă Incident șocant pe o plaja din Navodari, județul Constanța. Un copil de 6 ani a fost mușcat de o femeie pentru ca a stropit-o cu apa in timp ce iși facea poze. Potrivit presei locale, copilul se afla la plaja alaturi de tatal lui. Femeia facea poze, cand copilul a stropit-o din greșeala cu apa. […] The post VIDEO. Incident șocant pe litoral. Un copil a fost mușcat de o femeie pentru ca a stropit-o cu apa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vacanța pe litoral este mai scumpa de ieri. Pentru ca am intrat in a doua luna de vara, cazarea costa cu 10-15% mai mult, iar pentru un șezlong, turiștii dau 10-20 de lei in plus. Iar, peste doua saptamani, cand va fi varful sezonului estival, vor urma alte scumpiri. Tarifele au urcat in toate stațiunile.…

- Incident șocant pe o plaja din Navodari, județul Constanța. Un copil de 6 ani a fost mușcat de o femeie pentru ca a stropit-o cu apa in timp ce iși facea poze. Potrivit presei locale, copilul se afla la plaja alaturi de tatal lui. Femeia facea poze, cand copilul a stropit-o din greșeala cu apa. […]…

- Un taur a provocat haos pe o plaja din Mexic. A intrat printre șezlongurile ocupate de oameni și a atacat o femeie. O femeie a fost atacata de un taur salbatic pe o plaja din Los Cabos, Mexic, dupa ce a incercat in repetate randuri sa-l opreasca in timp ce scotocea printre lucrurile ei. In […] The post…

- Un avion al constructorului american a fost implicat in noaptea de miercuri spre joi intr-un accident pe aeroportul din Dakar, capitala Senegalului, 11 oameni fiind raniti, iar aeroportul fiind inchis, relateaza AFP, preluata de News.ro. Avionul, un Boeing 737-300, cu 78 de pasageri la bord, a depasit…

- CFR Calatori asigura un program de transport special in minivacanta de 1 Mai si Paste. In perioada minivacantei 30 aprilie/1 mai – 6/7 mai 2024, pasagerii au in plus fata de trenurile existente in programul obisnuit de circulatie mai multe legaturi spre Constanta si statiunile de pe litoral, inclusiv…

- Un nou val de praf saharian a ajuns in Romania. Un strat de nisip fin s-a așezat pe mașini dupa ce, marți spre miercuri noapte, a plouat. Imagini cu masini pline de praf, care par mai degraba la capatul unei calatorii pe un drum plin de noroi, au umplut retelele de socializare. Oameni din Tulcea, Constanta,…

- Un tanar de 25 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost impuscat de politisti. Aflat la volanului unui microbuz acesta nu a raspuns la semnalele agentilor si a incercat sa sparga un baraj al Politiei. Agentii au tras mai multe focuri de arma, iar doua dintre gloante l-au nimerit pe sofer. Incident […]…

- O femeie de 31 de ani a murit, luni, dupa ce a cazut de la etajul 11 al unui bloc din Capitala. Politistii incearca sa stabileasca acum ce s-a intamplat. Potrivit unor surse judiciare este vorba despre o femeie, nascuta in Iran, care a cazut de la etajul 11 al unui bloc de pe Bulevardul […] The post…