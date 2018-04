Stiri pe aceeasi tema

- Ciclistul belgian Michael Goolaerts (Verandas Willems-Crelan), in varsta de 23 de ani, a fost transportat cu elicopterul, duminica, intr-un spital din orasul francez Lille, in stare grava dupa ce a suferit o cazatura pe un sector pavat in timpul cursei Paris-Roubaix, informeaza AFP. Dupa cazatura, ciclistul…

- Cinci persoane, dintre care doi copii, au fost implicate, vineri, într-un accident produs pe DN 72, care leaga Ploiestiul de Târgoviste, coliziunea având loc între doua masini în zona parcului industrial Ploiesti.

- Caz socant la Vaslui! Un polițist a impușcat, in aceasta dupa-amiaza, un tanar in varsta de 27 ani. Din primele informații, se pare ca acesta a fost nevoit sa foloseasca arma din dotare intrucat barbatul se opunea arestarii. UPDATE: Potrivit Politiei Romane, in zona industriala a municipiului Vaslui,…

- Incident neplacut pentru o familie din Capitala. Un barbat a fost transportat de urgenta la spital, dupa ce a fost injunghiat de sotie.Sotii s-au luat la cearta, deoarece barbatul s-a intors acasa in stare de ebrietate.

- Un tanar de 27 de ani, care are membrele inferioare amputate, a fost preluat astazi de un elicopter SMURD Galați pentru a fi transportat la București. Ete vorba de un medic stomatolog care a fost implicat intr-un grav accident rutier.

- La solicitarea serviciului Aviasan din Republica Moldova, elicopterul serviciului SMURD Romania a intervenit vineri, 19 ianuarie, in cazul unui pacient de 45 de ani, politraumatizat in urma unui accident rutier si care a fost internat ieri la Spitalul Raional Vulcanesti in stare grava.