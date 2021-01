Stiri pe aceeasi tema

- The Board of Directors of the National Bank of Romania (BNR) decided on Friday to reduce the monetary policy interest rate to 1.25% per annum, from 1.50% per annum, starting with January 18, 2021. At the same time, the BNR decided to reduce the interest rate for the deposit facility to 0.75% per…

- BUCURESTI, 9 ian – Sputnik. Președintele a postat vineri pe contul de Twitter al guvernului, la cateva ore dupa ce platforma a interzis definitiv contul sau personal @realDonaldTrump. Trump a criticat site-ul de socializare pentru restrangerea libertații de exprimare si pentru promovarea, in același…

- The Senate was informed, on Friday, in an extraordinary sitting, about the emergency ordinances adopted by the Government on January 6, during the parliamentary recess - Emergency Ordinance 1/2001 regarding the establishment of the National Access Point (intelligent transport systems) and Emergency…

- Apariția vaccinurilor anti-coronavirus ne face sa ne intrebam cat de departe ne aflam de finalul pandemiei de coronavirus. Specialiștii estimeaza insa ca vom mai purta masca de protecție pentru cel puțin un an de zile. Specialiștii din sanatate publica atrag atenția ca vom continua sa respectam regulile…

- Curtea Suprema a SUA a interzis miercuri guvernatorului statului New York sa impuna restrictii lacasurilor de cult din cauza epidemiei de coronavirus, argumentand ca reuniunile religioase nu trebuie tratate diferit de cele nereligioase autorizate, relateaza joi Reuters si AFP, potrivit AGERPRES.…

- Departamentul de poliție din New York a deschis o investigație, dupa ce un barbat a fost filmat in timp ce tragea cu un aruncator de flacari in aer, urcat pe un autobuz aglomerat din Brooklyn, informeaza The Independent.In imaginile respective, care au ajuns pe rețele de socializare, barbatul a fost…

- Elsa Raven a devenit cunoscuta marelui public prin rolurile ei din filmele „Inapoi in viitor" și „Titanic". A aparut, de asemenea, și in celebrul videoclip „My Heart Will Go On" al lui Celine Dion, melodie celebra datorita faptului ca a facut parte din coloana sonora a filmului „Titanic". Deși…

- Grupul-suport de pe Facebook al pacientilor COVID-19 din New York este plin de mesaje de la persoane care s-au imbolnavit a doua oara, dar care acum prezinta simptome total diferite fata de cele pe care le-au trait initial. Unii sufera de noul simptom al cetii cerebrale, iar altii aproape ca nu isi…