VIDEO. Incident pe aeroportul din Cluj. Un bărbat a fost dat jos din avion și încătușat, după ce a făcut scandal Un pasager aflat in stare de ebrietate a fost dat jos de comandant dintr-un avion care trebuia sa plece de pe aeroportul din Cluj-Napoca spre Belgia. Barbatul a deranjat mai mulți pasageri și ar fi injurat echipajul aeronavei. Imediat, au intervenit polițiștii, care au incercat sa-l scoata cat mai repede pe scandalagiu din aeroport.

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

