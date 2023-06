VIDEO: Incident la frontiera dintre Israel și Egipt. Patru persoane au murit Trei soldați israelieni și un ofițer de securitate egiptean au fost uciși sambata in apropiere de granița dintre cele doua țari, au anunțat Israelul și Egiptul, intr-un incident rar pe care țarile au declarat ca il investigheaza impreuna. Armata israeliana a declarat ca un ofițer de poliție egiptean a impușcat și ucis doi soldați in timp ce asigurau securitatea unui post militar la granița egipteana, sambata dimineața. Aceasta a precizat ca ofițerul și un al treilea soldat israelian au fost apoi uciși intr-o confruntare pe teritoriu israelian cateva ore mai tarziu. Armata egipteana a declarat… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

