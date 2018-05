VIDEO / Incident la finala Eurovision 2018. Echipele de securitate au intervenit imediat

Stiri pe aceeasi tema

- Netta Barzilai a caștigat trofeul Eurovision 2018, insa aproape imediat l-a și distrus. Tanara a reușit sa sparga trofeul de sticla, la scurt timp dupa ce l-a primit. Fapta ei nu a fost insa premeditata. Netta Barzilai a reușit sa duca trofeul Eurovision 2018 in Israel, reușind sa caștige finala concursului…

- Toata Europa va fi in aceasta seara cu ochii pe capitala Portugaliei, Lisabona. 26 de tari, printre care si Moldova, vor evolua in marea finala a concursului Eurovision 2018. Formatia din tara noastra, trupa Doredos, va urca a 19-a pe scena.

- Moldova s-a calificat, aseara, in finala concursului Eurovision 2018. Trupa "Doredos", cea care ne reprezinta țara cu piesa "My Lucky Day", a acumulat numarul necesar de voturi pentru a merge mai departe in concurs.

- Romania a urcat pe scena din Lisabona, in cea de-a doua semi-finala a competiției Eurovision 2018. Cei din trupa The Humans au interpretat piesa „Goodbye” și au fost a doua prestație din aceasta seara.

- Formatia DoReDoS va lupta diseara pentru un loc in finala concursului Eurovision. Potrivit caselor de pariuri, artistii de la Chisinau au sanse mari sa treaca in urmatoarea etapa. Trupa care ne reprezinta va evolua sub numarul sapte.

- Paula Seling și Ovi au oferit amanunte naucitoare despre cum au fost sabotați in 2014, la finala Eurovision. Paula Seling și Ovi formeaza un cuplu pe scena de ani de zile , colaborarea lor dand mereu roade și facandu-i sa se bucure de succes la public. De altfel, paula Seling și Ovi au participat impreuna…

- 'Voi vorbi astazi cu premierul Theresa May. Acest act ma duce cu gandul la Rusia, avand in vedere toate dovezile pe care le au', a declarat presedintele american in fata jurnalistilor la Casa Alba. Comisia Europeana si-a facut publica marti solidaritatea 'de neclintit' fata de Londra dupa…

- Finala selecției naționale pentru Eurovision 2018 a avut loc duminica seara, la București, iar trupa The Humans a fost desemnata drept reprezentanta României.Totuși, unii concurenți par sa fi ramas cu un gust amar în urma finalei.Printre aceștia se numara și Mihai…