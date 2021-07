Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Roberta Anastase a cazut cu scaunul, marți, la conferința județeana de alegeri din PNL Prahova, la care participa și liderul partidului, Ludovic Orban, aflat in turneu prin filiale in incercarea de a-și convinge colegii sa il voteze la congresul din septembrie. Incidentul a avut loc…

- PNL Prahova a prezentat, la începutul conferintei de alegeri, un videoclip în care presedintele Consiliului Judetean Prahova, care conduce filiala judeteana, apare alaturi de mai multi primari liberali din judet. Printre acestia se numara si primarul comunei Ciorani, aflat în arest…

- Judecatorii de la Tribunalul Brașov au decis, luni, eliberarea condiționata a lui Istvan Beke si Zoltan Szocs, inchiși la Penitenciarul Codlea, dupa ce au fost condamnați, in 2018, la inchisoare pentru terorism. Anunțul a fost facut de deputatul Terza-Jozsef Kulcsar de la Partidul Civic Maghiar (PCM),…

- Guvernul a adoptat, marti, o Ordonanta de Urgenta pentru modificarea unor acte normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor care stabileste ca Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) reprezinta Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU)…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca, joi, de la ora 12:00, apelul formulat de Elena Udrea, Ioana Basescu si alti inculpati in dosarul finantarii campaniei electorale din 2009, dupa ce fostul ministru si fiica fostului presedinte Basescu au primit condamnari la inchisoare de 8 ani, respectiv 5…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au decis repunerea in functie a judecatoarei de la Judecatoria Braila care, in decembrie 2020, a inlocuit arestul preventiv cu cel la domiciliu in cazul unui suspect de viol asupra unei minore. Ulterior, instanta superioara a anulat decizia judecatoarei…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, miercuri, o plangere depusa de Costel Alexe, in care fostul ministru al Mediului solicita sa-i fie revocat controlul judiciar, in dosarul in care este acuzat de DNA ca a primit mita 22 de tone de tabla. De asemenea, celalalt inculpat din dosar,…

- Liviu Dragnea, aviz pozitiv pentru eliberare la Penitenciarul Rahova: Instanța va avea ultimul cuvant Fostul lider social democrat, Liviu Dragnea, aflat in inchisoare, a primit aviz pozitiv pentru eliberare din partea Comisiei Penitenciarului Rahova. Fostul lider al PSD a avut mai multe incercari și…