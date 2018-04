Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cu Beyonce pe scena Festivalului Coachella. Dupa ce anul trecut și-a anulat participarea in 2017 din cauza sarcinii, Beyonce a fost cap de afiș al ediției din 2018 a festivalului Coachella din California, unul dintre cele mai importante evenimente muzicale ale lumii. Vezi galeria foto + 4 +…

- Asemeni unui uragan de muzica spectaculoasa si-a facut aparitia vedeta Beyonce la Festivalul Coachella, unul dintre cele mai importante evenimente muzicale internationale, care a debutat vineri cu prezenta celei mai marcante reprezentate a muzicii pop a momentului, relateaza EFE. Dupa…

- Dupa ce si-a anulat participarea in 2017 din cauza sarcinii avansate, Beyonce este anul acesta cap de afis al reputatului Festival Coachella din California, unul dintre cele mai importante evenimente muzicale ale lumii, care anul acesta propune ritmuri alerte latino si mai putin rock, relateaza vineri…

- Un F-16 al US Air Force s-a prabusit miercuri aproape de Las Vegas, in vestul Statelor Unite, al treilea incident de acest gen in doua zile pentru armata americana, transmite AFP, scrie agerpres.ro. "Un F-16 de la baza aeriana Nellis (Nevada) s-a prabusit in jurul orei 10,30 (17,30 GMT) in cursul…

- O femeie, suspectata ca ar fi deschis focul la sediul Youtube din San Bruno, California, a fost gasita moarta de catre fortele de ordine care banuiesc ca aceasta s-ar fi sinucis. Politistii spun ca alte patru persoane au fost ranite si ca acestea au fost transportate la spital, potrivit Business Insider.

- Politistii din San Bruno, California, au raspuns unui apel din partea angajatilor Youtube care au relatat pe retelele sociale ca au auzit mai multe focuri de arma in interiorul sediului, relateaza Business Insider.

- Garda de Coasta avertizeaza marinarii ca 70 de containere de marfa au cazut de pe o nava de marfa sambata noaptea, la aproximativ 17 mile de la Oregon Inlet, Carolina de Nord, informeaza seanews.com.tr Potrivit autoritatilor nava de marfa Maersk Shanghai a anuntat prin radio ca a pierdut aproximativ…