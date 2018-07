Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare ARSVOM a anuntat ca a sosit, in data de 14 iulie, in Portul Constanta nava SAR ARTEMIS, construita in santierul BALTIC WORKBOAT.Nava specializata SAR Search and Rescue are urmatoarele caracteristici: lungime 23,8m; latime 6,4m; inaltime constructiva…

- Echipele de interventie nipone continua, marti, eforturile de cautare si salvare a supravietuitorilor intemperiilor care au afectat vestul Japoniei si au provocat moartea a 141 de persoane, insa sansele de a gasi supravietuitori in molozul si pamantul uscat dupa ravagiile facute de ploile torentiale…

- Forțe și mijloace impresionante din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apelor si Padurilor, Ministerului Mediului, Ministerului Cercetarii si Inovarii, Ministerului Sanatații, Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor, societați private și ONG-uri participa…

- Trei tineri s-au lansat cu parapanta, in aceasta dimineața, de la Crucea Caraiman, dar numai doi dintre ei au ajuns in Bușteni. Cel de-al treilea, un turist american, a disparut și este cautat de salvamontiști, jandarmii montani și 100 de pompieri militari de la ISU Prahova. La operațiune participa…

- ISU Constanta participa astazi, 5 iunie, la un exercitiu comun de antrenament pentru cautare si salvare de vieti omenesti pe mare si raspuns la poluare marina SARPOL 2018.Conform scenariului exercitiului, in urma coliziunii intre doua nave, o mare cantitate de produs petrolier este deversata in mare.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Raed Arafat, a anuntat, miercuri, la Cluj, ca Inspectoratul General de Aviatie va fi dotat cu circa zece elicoptere de cautare-salvare si de interventie montana. "Acum va porni licitatia…