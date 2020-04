VIDEO Incendiul de la Cernobîl: Kievul, acoperit de un nor gros de fum, devine cel mai poluat oraș din lume Capitala ucraineana era învaluita vineri într-un fum dens, provocat în special de incendiile de padure din zona de excluziune de la Cernobîl, pâna la nivelul la care Kievul se plasa în cursul dimineții pe primul loc în topul celor mai poluate orașe din lume, scrie AFP.



Kiev, oraș cu peste 3 milioane de locuitori, a fost lovit joi de o furtuna de nisip, înainte de a cadea sub un enorm nor de fum, cu un puternic miros de ars.



Vineri dimineața, Kievul se afla pe primul loc în clasamentul celor mai poluate orașe stabilit de IQAir,…

Sursa articol: hotnews.ro

