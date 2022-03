VIDEO/ Incendiu violent la un centru comercial din Capitală, cu degajări mari de fum Un incendiu a izbucnit, marți, la acoperisul magazinului Prosper, din Calea 13 Septembrie, din București, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența. Zona este acoperita de un nor dens de fum. ”Incendiu la acoperișul magazinului Prosper, Calea 13 Septembrie”, anunta, marti, ISU Bucuresti-Ilfov. La fața locului au ajuns 8 autospeciale de stingere și 2 autoscari. Incendiul […] The post VIDEO/ Incendiu violent la un centru comercial din Capitala, cu degajari mari de fum appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

