- Un incendiu a izbucnit, marți seara, la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iași. Cel putin 12 persoane au fost evacuate, transmite Digi24.ro.Potrivit Ministerului Sanatații, au fost evacuați 5 copii, 3 parinți și 4 angajați.

- Șase masini au fost implicate, vineri, intr-un accident rutier in municipiul Iasi, șapte persoane, intre care și doi copii, suferind rani ușoare. Accidentul s-a produs pe bulevardul Independenței din Iași. “In aceasta dupa-amiaza, am fost sesizati prin apel unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca…

- Intervenție de amploare, joi, in Prahova, dupa ce șase persoane, printre care trei copii, au fost ranite in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, o duba și un TIR. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 1A Ploiești – Valenii de Munte,…

- 16 persoane au fost ranite, vineri seara, in urma unui accident, in care au fost implicate un microbuz și un autocamion, care a avut loc in localitatea Vanatori, din județul Iași. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, circulația a fost intrerupta…