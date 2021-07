VIDEO/ Incendiu violent la o unitate COVID din Irak, după explozia unor tuburi de oxigen. Zeci de pacienți au murit Cel putin 50 de pacienti si-au pierdut viata, luni, intr-un incendiu care a devastat unitatea COVID-19 a unui spital din Nassiriya, in sudul Irakului, potrivit AFP. Potrivit unei surse din cadrul departamentului sanitar al provinciei, incendiul a fost cauzat de explozia unor tuburi de oxigen. Sute de oameni s-au adunat la locul incendiului pentru a […] The post VIDEO/ Incendiu violent la o unitate COVID din Irak, dupa explozia unor tuburi de oxigen. Zeci de pacienți au murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la spitalul Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis din Aalst, Belgia, au raportat cazul fara precedent al unei femei de 90 de ani, care a murit in martie, din cauza Covid-19, dupa ce a fost infectata simultan cu doua variante diferite, Alpha britanica si Beta sud-africana. “Acesta este unul dintre…

- Numarul victimelor dupa explozia de la rafinaria Petromidia din Navodari, județul Constanța, a ajuns la șase. Un barbat, care fusese dat disparut, a fost gasit mort, iar alte cinci persoane au suferit rani, una avand arsuri pe 45% din corp. Prefectul județului Constanța, Silviu Coșa, a anunțat, vineri…

- S-a finalizat necropsia cadavrului dupa explozia de la Arad, potrivit unor surse din ancheta citate de Mediafax. S-a stabilit ca este vorba cu certitudine de omul de afaceri Ioan Crișan, ADN-ul fiind confirmat. Cauza morții a fost stabilita ca fiind explozia și inhalarea de gaz. Necropsia afaceristului…

- Familia prezentatoarei de la BBC, care a murit saptamana trecuta, acuza ca aceasta a decedat din cauza cheagurilor de sange formate dupa ce s-a vaccinat cu serul anti-Covid produs de AstraZeneca, scrie The Guardian. Lisa Shaw a murit vineri, in spital, la varsta de 44 de ani. A inceput sa aiba dureri…

- William Shakespeare, prima persoana din lume vaccinata impotriva coronavirusului, a murit la varsta de 81 de ani, relateaza Daily Mail. Barbatul pe al carui nume s-a speculat enorm, a devenit vedeta pentru intreaga lume prin faptul ca a fost primul omul care a primit serul impotriva SARS-COV-2 la data…

- Romania nu știe cați morți de COVID-19 are! Este concluzia desprinsa din raportul Ministerului Sanatații cu privire la diferențele raportate in platformele care au fost folosite pentru a raporta decesele pacienților infectați cu SARS CoV 2. Membrii comisiei care a intocmit acest raport au concluzionat…

- Deputatul Emanuel Ungureanu trage un nou semnal de alarma și publica imagini teribile de la Spitalul Județean Mureș, unde zeci de tuburi de oxigen au fost depozitate la intrarea in spital, exact pe calea de acces a pacienților și a personalului medico-sanitar. “Acum cateva saptamani am filmat in curtea…

- Cel puțin 23 de persoane au murit intr-un incendiu izbucnit intr-un spital care trata pacienți cu coronavirus in capitala Irakului, Bagdad. Alte zeci de pacienți au fost raniți in flacarile care au izbucnit sambata seara la spitalul Ibn Khatib.