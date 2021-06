VIDEO/ Incendiu violent la o hală cu produse petroliere din Argeș Un incendiu a izbucnit, miercuri dupa-amiaza, la un bazin combustibil al unui operator economic de pe drumul 23 Bradu, din Argeș. Potrivit ISU Argeș, incendiul se manifesta la o hala cu produse petroliere și la o construcție de aproximativ 170 mp. Se intervine cu 5 autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj […] The post VIDEO/ Incendiu violent la o hala cu produse petroliere din Argeș appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30 de pacienți au fost evacuați, vineri dimineața, de la Spitalul de Boli Cronice Calinești, județul Argeș, dupa ce etajul 1 s-a umplut cu fum. Potrivit ISU Argeș, pompierii au fost sesizați in jurul orei 6.00 cu privire la faptul ca s-a declanșat alarma de incendiu la Spitalului de Boli Cronice…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut, miercuri seara, pe drumul national DN 7C, in localitatea Albestii de Arges. Echipajele de intervenție au acționat cu greu din cauza albinelor, care au ieșit din stupii aflați intr-o mașina. Potrivit politistilor, in accident au fost…

- Un barbat și-a omorat, duminica, soția și copilul in varsta de 15 ani in curtea unei biserici din judetul Arges. Tragedia s-a petrecut in satul Draghici, unde un baiat și mama acestuia au fost gasiți morți. Cei doi au fost descoperiți fara suflare in curtea bisericii. IPJ Argeș a fost sesizat despre…

- Un copil de 4 ani din Pitești a cazut, marți dimineața, de la etajul 1 al unui bloc. Baiețelul este conștient, dar are multiple traumatisme in urma incidentului. Copilul a cazut de pe pervaz dupa ce a fost lasat nesupravegheat. Inaltimea de la care s-a prabușit este de peste patru metri. Potrivit IPJ…

- Doi barbați au jefuit o benzinarie de pe raza localitații Cristian din județul Sibiu, pe imagini fiind identificata mașina condusa de unul dintre agresori, in timp ce celalalt a intrat in benzinarie. Angajatul benzinariei a fost injunghiat in mod repetat de atacator, care a gasit in casierie doar 500…

- Romania va acorda, gratuit, produse si echipamente medicale – combinezoane, masti chirurgicale, masti FFP2 si FFP3 si viziere – Ucrainei, conform unei decizii a CNSU. Totodata, s-a aprobat majorarea stocurilor de urgenta medicala cu produse, materiale si echipamente sanitare necesare. Comitetul National…

- Daniel Draghici, politistul de 21 de ani retinut duminica 18 aprilie dupa ce a trantit un batran pe asfalt si i-a pus genunchiul pe gat era mutat disciplinar la Secția 4 Pitești din cadrul IPJ Argeș. Draghici, deși foarte tanar, “reușise” deja doua mutari disciplinare ca urmare a unor abuzuri savarșite.…

- Grupul Premium Porc, acuzat de implicare in scheme de fraudare a bugetelor publice in contextul epidemiei de pesta porcina africana (PPA), a inițiat procedurile de preluare a patru ferme din județul Argeș, care au un ”model de business” similar. Intr-un comunicat de la inceputul lunii februarie, Consiliul…