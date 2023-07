VIDEO. Incendiu violent la marginea Ploieștiului, provocat de un fulger. Traficul pe DN1, grav afectat Un incendiu a izbucnit, vineri dupa-amiaza, intr-un lan de grau de la marginea Ploieștiului. Traficul rutier pe DN1 a fost afectat din cauza degajarilor mari de fum si a vizibilitatii reduse. Autoritatile au transmis mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populatiei din zona. Conform ISU Prahova, cauza probabila a producerii incendiului o reprezinta un fulger. Fumul gros […] The post VIDEO. Incendiu violent la marginea Ploieștiului, provocat de un fulger. Traficul pe DN1, grav afectat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

