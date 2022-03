Un incendiu a izbucnit, duminica dimineata, la mansarda unui bloc din cartierul Complexul Studentesc, din Timisoara. Aproximativ 60 de persoane au fost evacuate. Incendiul a fost anunțat in dispeceratul ISU Banat duminica dimineața, cu puțin inainte de ora 7.00. „La ora 06.37, am fost informati de producerea unui incendiu la mansarda unui bloc de patru […] The post VIDEO/ Incendiu violent la mansarda unui bloc din Timișoara. Zeci de oameni au fost evacuati appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .