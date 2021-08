VIDEO Incendiu uriaș, urmat de explozie la o hală plină cu vopseluri și butelii Incendiul deosebit de violent a izbucnit joi seara dupa ora 20.30 la o hala din Cluj-Napoca. In incinta erau depozitate cantitați mari de vopseluri și butelii. De altfel, doua butelii au explodat in incendiu. Pompierii au fost sesizați prin apel la 112 ca o hala- depozit a luat foc. “La interventie au participat trei autospeciale […] The post VIDEO Incendiu uriaș, urmat de explozie la o hala plina cu vopseluri și butelii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

