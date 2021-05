Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu, vizibil de la peste doi kilometri, a izbucnit luni seara in incinta Esplanadei Moscheilor din Ierusalim, al treilea cel mai sfant loc al Islamului unde se aflau mii de credinciosi pentru rugaciunea de seara, relateaza AFP. Cauza acestui incendiu nu este cunoscuta deocamdata. Anterior,…

- Noi ciocniri au avut loc, sambata seara, intre politia israeliana si protestatarii palestinieni. Violențele s-au soldat cu peste 50 de raniti in diferite cartiere din Ierusalimul de Est, conform informatiilor furnizate de serviciile de salvare. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a calificat Israelul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a calificat Israelul drept un stat "terorist crud" sambata seara, la Ankara, intr-un discurs in care a facut referire la violentele de vineri de pe Esplanada Moscheilor din Ierusalim, soldate cu peste 200 de raniti, informeaza AFP. "Israelul, stat…

- Au fost confruntari violente, vineri seara, la Ierusalim, intre politia israeliana si palestinieni. Peste 160 de oameni au fost raniți, cei mai mulți la moscheea Al-Aqsa. Ciocnirile au venit pe fondul tensiunilor accentuate in sectorul de est al Ierusalimului si in Cisiordania, doua teritorii palestiniene…

- Sute de persoane au fost ranite, in orasul Ierusalim, in urma confruntarilor produse vineri seara intre agenti ai politiei israeliene si palestinieni, iar Administratia Joseph Biden a lansat un apel la calm adresat ambelor parti. Violentele au izbucnit in zona Esplanadei Moscheilor din Ierusalim,…

- Sute de persoane au fost ranite, in orasul Ierusalim, in urma confruntarilor produse vineri seara intre agenti ai politiei israeliene si palestinieni, iar Administratia Joseph Biden a lansat un apel la calm ad...

- Ciocnirile dintre palestinieni și poliția israeliana, în special pe Esplanada Moscheilor, au lasat în urma cel puțin 169 de raniți vineri seara la Ierusalim, au declarat lucratorii de salvare și poliția locala, citați de AFP.Semiluna Roșie palestiniana a declarat ca 163 de protestatari…

- Confruntari intre forțe ale poliției israeliene și manifestanți palestinieni s-au soldat cu peste 100 de raniți in cursul nopții de joi spre vineri la Ierusalim, informeaza CNN, citand surse medicale și polițienești.