- Ieri, 7 aprilie, in jurul orei 09:05, un incendiu s-a produs la o casa de locuit in municipiul Tarnaveni, strada Avram Iancu.Au executat misiunea pompierii militari din cadrul Detașamentului Tarnaveni. In urma incendiului a ars acoperișul casei pe o suprafața de aproximativ 120 mp, fara victime.Cauza…

- Incendiul de vegetație uscata de la Baișoara a fost anunțat vineri, 25 martie, la pranz, iar imediat au intervenit pompierii de la Garda Baișoara.Flacarile s-au extins sambata și duminica, astfel ca au fost solicitate in sprijin forțe și mijloace de la Turda și Florești. De asemenea, numeroși localnici…

- Tim Oliver Muller, Directorul General al Asociației principale a industriei germane de construcții (HDB), a avertizat asupra unei posibile insuficiențe de materiale de construcție din cauza evenimentelor din Ucraina. El și-a exprimat aceasta opinie intr-un interviu publicat vineri pentru grupul media…

- Incendiul s-a manifestat violent, cu flacara și degajari de fum, pe o suprafața de aproximativ 1.000 mp. Deflagrația a izbucnit in zona Prelungirea Ghencea din București, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov.Incendiul a afectat o casa de locuit, 2-3 anexe și un depozit…

- Mai multe case, un depozit de materiale de constructii, un depozit de lemne, dar si un parc de masini dezmembrate din zona Cornisa de la marginea municipiului Botosani, au fost in pericol, joi, din cauza unui incendiu de vegetatie uscata, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului judetean pentru…

