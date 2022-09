Video | Incendiu uriaș la un depozit de lângă Timișoara: Fumul se vede și de la 10 km Un incendiu a izbucnit, marti seara, la un depozit de mobila din localitatea Giarmata, langa Timisoara. Fumul gros poate fi observat de la o distanta de 10 kilometri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Video | Incendiu uriaș la un

