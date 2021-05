Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu puternic izbucnit joi la amiaza in localitatea maramureșeana Șugatag, in urma evenimentului o femeie de 83 de ani fiind gasita carbonizata in casa. Articolul O batrana a ars de vie in casa cuprinsa de flacari – FOTO apare prima data in Someșeanul.ro .

- Doua incendii devastatoare in vinerea neagra a Pastelui. O biserica și o fabrica de mobila au fost mistuite de flacari. Pompierii s-au luptat ore bune cu flacarile care au inghițit lacașul de cult și fabrica. Alarma a fost data vineri dupa amiaza. Biserica din satul Topești, comuna Barsesti, judetul…

- O femeie a ajuns in stare critica la spital, luni seara, dupa ce in casa in care locuia s-a produs o explozie urmata de incendiu. Pompierii au gasit-o fara semne vitale, scoasa din casa de rude, au intubat-o și au transportat-o la spital. Articolul FOTO: Explozie urmata de incendiu in Baciu. O femeie…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 06:15, cei de la ISU Maramureș au informat asupra un incendiu semnalizat la Spitalul de Psihiatrie din Cavnic. Articolul FOTO – Mai multe persoane evacuate. Incendiu la Spitalul de Psihiatrie Cavnic apare prima data in Someșeanul.ro .

- Un apel la numarul unic de urgența 112 anunța in aceasta dimineața faptul ca iese fum de la un transformator din incinta Spitalului Municipal Dej. Articolul FOTO/VIDEO – Alerta la Spitalul Municipal Dej: Incendiu la un transformator apare prima data in Someșeanul.ro .

- Doua autospeciale de pompieri au fost dislocate pentru a stinge un incendiu care a cuprins o casa și mai multe anexe dintr-o gospodarie din localitatea Valea Groșilor, comuna Vad. Articolul FOTO – Incendiu puternic in comuna Vad apare prima data in Someșeanul.ro .

- O autospeciala a Punctului de Lucru Florești a fost alertata in aceasta dimineața, 15 februarie, asupra faptului ca un autoturism este cuprins de flacari in parcarea unui magazin de pe strada Florilor din localitatea Florești. Articolul FOTO – Incendiu auto oprit din fașa apare prima data in Someșeanul.ro…

- In cursul acestei dimineți, in jurul orei 9:40, Garda de Intervenție Beclean și SVSU Petru Rareș au intervenit in localitatea Reteag la un incendiu izbucnit la o casa de locuit. Articolul FOTO – Incendiu in Reteag. Pompierii au evitat extinderea flacarilor apare prima data in Someșeanul.ro .