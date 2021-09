Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni noaptea, la o fabrica de paine din localitatea Satu Nou, județul Constanța. Focul s-a manifestat pe o suprafata de aproximativ 1.400 de metri patrati. Nu au fost raportate victime, intrucat fabrica era inchisa atunci cand a luat foc, potrivit Digi24. Potrivit reprezentantilor…

- Un incendiu uriaș a avut loc in zona de nord a Capitalei, in Sectorul 1, sambata, in jurul orei 21:30, intr-un bloc aparent nelocuit, dintr-un cartier rezidențial, in strada Parcului, potrivit Antena 3. Sunt degajari importante de fum, iar flacarile au putut fi observate de la distanțe de kilometri.…

- Un incendiu a izbucnit, luni, in Muntii Capatanii, in judetul Valcea, primele estimari ale padurarilor aratand ca patru hectare de teren pe care cresteau puieti de brad si copaci tineri au fost cuprinse de flacari. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Valcea, focul a pornit pe un fond…

- Un baiat de 15 ani s-a electrocutat dupa ce, sambata seara, s-a urcat pe vagonul unui tren de marfa, in gara din Roman, pentru a-si face un selfie. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Neamt, locotenentul Irina Popa, baiatul a fost gasit cazut langa vagon. …

- Incendiu la un autoturism, produs pe bulevardul 1 Decembrie, vis a vis de Spitalul de Boli Infectioase din Constanta. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un incendiu…

- Un puternic incendiu a izbucnit, miercuri, la un garaj din municipiul Botosani. Cinci microbuze au fost distruse total, iar alte trei au ars parțial. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, pompierii au fost solicitati sa intervina la un incendiu izbucnit la…

- Faceți vinete pe gratar? Anuntați vecinii, altfel riscați sa va treziți cu pompierii la ușa! Trei autospeciale de pompieri, una cu scara la inalțime și ambulanța cu victime multiple au ajuns seara trecuta in viteza și cu mult zgomot pe Bulevardul Tomis din Constanța. Pompierii primisera o alerta de…

- Conform tratatului pe care țara noastra il are incheiat cu partenerul strategic SUA, in privința poziției pe care americanii o au in țara noastra, la baza de la Mihail Kogalniceanu din Constanța, aterizarea forțata a elicopterului american nu va fi investigata de autoritațile romane. Incidentul aviatic…