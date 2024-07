VIDEO| Incendiu uriaș în București. Pompierii nu au avut acces la hidranți Duminica dimineața, un incendiu devastator a cuprins mai multe case din Sectorul 2 al Bucureștiului, pe strada Lanului, intervenția pompierilor fiind extrem de dificila din cauza accesului limitat la hidranți. Pompierii au fost nevoiți sa intervina cu 12 autospeciale pentru a combate flacarile care au mistuit cel puțin șase locuințe, afectand o suprafața de aproximativ […] The post VIDEO| Incendiu uriaș in București. Pompierii nu au avut acces la hidranți first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii intervin cu 12 autospeciale la un incendiu izbucnit, duminica dimineața, la mai multe case din București, in Sectorul 2. O persoana in varsta de 95 ani a fost asistata medical de echipajul SMURD, iar cel puțin 6 case au fost mistuite. Intervenția pompierilor sosiți la fața locului a fost ingreunata…

- In dupa amiaza zilei de 15 iulie 2024, pompierii din sudul țarii au fost solicitați la lichidarea unui incendiu de padure. Apelul a fost recepționat la ora 14:52, iar potrivit informațiilor inregistrate focul a cuprins padurea și iarba uscata de la periferia municipiului Cahul. Pentru stingerea flacarilor,…

- Un incendiu puternic a cuprins o zona de locuințe din Sectorul 2 al Capitalei. Pompierii au sosit la fața locului cu mai multe autospeciale de stingere pentru a lichida flacarile puternice. Zeci de persoane au fost evacuate pentru a ca viața lor sa nu fie pusa in pericol.

- Pompierii intervin, luni dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o casa din Sectorul 2 al Capitalei.”Intervenim pentru stingerea unui incendiu ce se manifesta la o casa, pe strada Calusei, din Sectorul 2 al municipiului Bucuresti.

- Pompierii militari din Timisoara au intervenit, duminica la pranz, la un incendiu izbucnit in curtea comuna a mai multor operatori economici, flacarile afectand deseuri si anvelope depozitate, pe o suprafata de circa 300 metri patrati, fiind inregistrata si degajare mare de fum.

- Un incendiu puternic s-a produs marți la o locuința din Sectorul 2 al Capitalei. Flacarile au cuprins o casa și acoperișul unei alte locuințe invecinate. Pompierii s-au deplasat la fața locului cu un numar impresionant de autospeciale pentru a stinge intr-un timp cat mai scurt valvataia și a limita…

- Un incendiu devastator a izbucnit in Sectorul 2 al Capitalei. La fața locului au intervenit mai multe autospeciale pentru a stinge flacarile care au acaparat doua locuințe. Pompierii au gasit și o victima carbonizata și nu s-a mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

- Pompierii au intrat in alerta și intervin marți, 7 mai, pentru a stinge un incendiu ce s-a produs in Sectorul 2 al Capitalei. La fața locului au ajuns mai multe autospeciale de stingere, dar și ambulanțe SMURD. UPDATE: Din pacate, s-a anunțat ca o persoana a fost gasita moarta, in urma cautarilor derulate…