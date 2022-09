VIDEO - Incendiu puternic la un depozit de mobilă. Fumul poate fi observat de la 10 kilometri Un incendiu a izbucnit, marti seara, la un depozit de mobila din localitatea Giarmata, langa Timisoara. Fumul gros poate fi observat de la o distanta de 10 kilometri. Potrivit pompierilor, focul a izbucnit, marti seara, in jurul orei 20.00 la un depozit de mobila din Giarmata. Aproximativ 30 de pompieri de la cele doua detasamente din Timisoara au ajuns la fata locului pentru a stinge incendiul. Flacarile au cuprins o suprafata insemnata din hala, iar fumul gros poate fi vazut de la o distanta de 10 kilometri. Deocamdata nu se stie de la ce a pornit incendiul. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

