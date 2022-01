VIDEO | Incendiu puternic la Cape Town: Arde sediul parlamentului Africii de Sud

Stiri pe aceeasi tema

- Un important incendiu s-a declansat duminica dimineata la sediul parlamentului Africii de Sud, situat in orasul Cape Town, informeaza AFP, citat de Agerpres . „A luat foc acoperisul, iar cladirea Adunarii Nationale este de asemenea cuprinsa de flacari”, a declarat un purtator de cuvant al departamentului…

- "Incendiul se manifesta pe o suprafata de 120 metri patrati, generalizat la intreaga locuinta. Din primele informatii sunt doua victime, din care una cu atac de panica si una cu arsuri", au transmis reprezentantii ISU Prahova.Conform aceleiasi surse, la fata locului intervin trei autospeciale de stingere.

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de duminica spre luni, la sediul Primariei Beleti-Negresti. Din primele informații, focul ar fi fost pus intentionat. Incendiul a fost anuntat in jurul orei 03.00, mai multe autospeciale de stingere intervenind la fata locului. La sosirea pompierilor ardeau sediul…

- Sute de elevi in uniforme scolare au luat cu asalt, joi, sediul parlamentului din Kinshasa (Republica Democratica Congo) pentru a cere reluarea cursurilor, la trei saptamani dupa anuntul oficial de incepere a noului an scolar in contextul unei greve a cadrelor didactice, relateaza AFP. "Vrem…

- Pompierii au intervenit, joi seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa din strada Detașamentului din sectorul 3 din București. Incendiul s-a manifestat puternic, fiind extins și la acoperișul altei case din vecinatate, anunța ISU București. Focul a pornit de la o casa batraneasca, s-a…