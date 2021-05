17 persoane, dintre care 5 copii, au fost evacuate, miercuri, in urma unui incendiu izbucnit intr-un apartament din Slatina. Din primele informații, flacarile au izbucnit din cauza unei lumanari. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, pompierii au intervenit, in municipiul Slatina, pe strada Tunari, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament, situat la […] The post VIDEO Incendiu puternic intr-un bloc din Slatina. 17 persoane, dintre care 5 copii, au fost evacuate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .