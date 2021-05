VIDEO Incendiu puternic în Suceava. Cinci case au fost făcute scrum Un incendiu puternic a afectat, miercuri, cinci gospadarii din localitatea Voievodeasa, in judetul Suceava. Vantul puternic si distanta mica dintre case a propagat focul. Potrivit ISU Suceava, incendiul a izbucnit la un grup sanitar din lemn, lipit de șura unei gospodarii, cel mai probabil din cauza fumatului in locuri nepermise sau neprotejate corespunzator. Vantul puternic, […] The post VIDEO Incendiu puternic in Suceava. Cinci case au fost facute scrum appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

