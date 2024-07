VIDEO. Incendiu puternic de vegetație lângă București. Flăcările au cuprins și mașina pompierilor Un incendiu de vegetație a izbucnit, marți dupa-amiaza, la marginea Bucureștiului, in zona Popești-Leordeni. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata (miriște) pe Șoseaua Olteniței, Popesti-Leordeni, județul Ilfov. Incendiul se manifesta cu flacara deschisa și degajari de mari fum și, din cauza rafalelor de vant, s-a extins la o locuința și a afectat și […] The post VIDEO. Incendiu puternic de vegetație langa București. Flacarile au cuprins și mașina pompierilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

