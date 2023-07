VIDEO. Incendiu puternic de vegetație la marginea Capitalei. Coloana de fum se observă de la distanță mare Un incendiu a izbucnit, marți dupa-amiaza, la marginea Capitalei. Arde vegetația pe un camp intre localitațile Bragadiru și Magurele, din județul Ilfov. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu de vegetație produs intre localitațile Bragadiru și Magurele din jud. Ilfov. Incendiul se manifesta pe un camp, cu degajari mari de fum pe o suprafața de aproximativ 10 HA”, […] The post VIDEO. Incendiu puternic de vegetație la marginea Capitalei. Coloana de fum se observa de la distanța mare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

