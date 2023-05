VIDEO. Incendiu pe platforma Săvinești Un puternic incendiu a izbucnit in aceasta seara, 18 mai, la un operator economic de pe platforma de la Savinești. Focul se manifesta cu degajare mare de fum, coloana neagra putand fi observata de la mare distanța. Din primele informații se pare ca ard deșeuri din curtea unei firme, probabil pot fi și cauciucuri. Oamenii aflați in zona vorbesc și de cateva explozii repetate. Vom reveni cu amanunte. https://mesagerulneamt.ro/wp-content/uploads/2023/05/WhatsApp-Video-2023-05-18-at-18.22.27.mp4 (G.S.) The post VIDEO. Incendiu pe platforma Savinești appeared first on Stiri Neamt . Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

