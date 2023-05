VIDEO: Incendiu pe Autostrada A1, in apropiere de Sebeș. Autoutilitara in flacari. Intervin pompierii Secția de pompieri Sebeș intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu pe autostrada A1, sensul Deva- Sibiu. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o autoutilitara, au transmis reprezentanții ISU Alba. Un cititor Alba24 a suprins incendiul din apropierea nodului rutier de la Sebeș. Misiunea este in dinamica, revenim cu detalii, […] Citește VIDEO: Incendiu pe Autostrada A1, in apropiere de Sebeș. Autoutilitara in flacari. Intervin pompierii in Alba24 .