VIDEO Incendiu major la Paris: Gare de Lyon, evacuată Un incendiu puternic are loc în acest moment în Gare de Lyon, una dintre cele mai mari gari ale Parisului, iar calatorii au fost evacuați. AFP scrie despre incidente care au avut loc în marja unei manifestații interzise a celor care s-au opus susținerii unui concert de catre starul congolez Fally Ipupa în Bercy, fapt ce a dus la evacuarea garii.

UPDATE 19.47: &"Poliția intervine pentru a opri o manifestație&", a spus prefectura poliției din Paris evocând incendierea unor pubele și a unor scutere.

Gare de Lyon ar fi fost evacuata preventiv, potrivit companiei… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane au murit și alte cateva au fost grav ranite miercuri noaptea in orașul Hanau, din apropierea Frankfurtului, in doua atacuri armate, anunța Mediafax. Principalul suspect al atacurilor a fost gasit mort in locuința sa. Poliția din Hanau a anunțat intr-o postare pe Twitter ca anchetatorii…

- Presa locala, citata de BBC anunța decesul a opt persoane au fost ucise, iar alte cinci ranite grav, in urma atacului. Poliția a confirmat numarul victimelor : 8 morti si 5 raniti. Initial a fost anuntata ranirea mai multor persoane. Potrivit politiei din Hanau , o persoana a deschis focul intr-un…

- Preoți pe schiuri, in sutana au aparut pe partie la un concursinedit in memoria papei Ioan Paul al II-lea. Competiția a fostorganizata la Wisla, Polonia, unde oamenii bisericii s-au intrecutpentru a obține cupa care porta numele papei. Ioan Paul al II-leaera cunoscut drept un impatimit al sporturilor…

- Politia franceza a interzis vineri o demonstratie antiguvernamentala pe care ''vestele galbene'' intentionau sa o desfasoare sambata in centrul Parisului, informeaza Reuters. Potrivit unei declaratii transmise de politie, manifestatia a fost interzisa intrucat ea ar putea…

- Poliția britanica a împușcat un barbat în sudul Londrei într-un incident care ar putea fi terorist și se crede ca mai multe persoane au fost înjunghiate, relateaza Reuters. ”Un barbat a fost împușcat de catre polițiști înarmați în Streatham (sudul…

- Franta nu intentioneaza sa-si reduca pentru moment numarul militarilor prezenti in Irak in urma uciderii generalului iranian Qassem Soleimani vineri, la Bagdad, incident care a exacerbat tensiunile in regiune, a indicat marti o oficialitate guvernamentala franceza, citata de Reuters. Ministrul…

- Politia berlineza a anuntat sambata ca a evacuat piata de Craciun din Breitscheidplatz, unde acum trei ani a avut loc un atentat soldati cu morti, ca urmare a prezentei "unui posibil obiect suspect" informeaza AFP si Reuters, potrivit AGERPRES."In prezent, colegii nostri actioneaza in piata…

- Un barbat a împușcat mortal, marți, șase oameni în sala de așteptare a unui spital din orașul Ostrava din nord-estul Cehiei, transmite Reuters. Poliția a postat inițial pe Twitter fotografia unui barbat despre care a spus ca este atacatorul, dar ulterior a revenit spunând ca…