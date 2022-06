VIDEO Incendiu la un spital din Bihor. Doi pacienți din salonul care a luat foc sunt răniți, ceilalți au reușit să se autoevacueze VIDEO Incendiu la un spital din Bihor. Doi pacienți din salonul care a luat foc sunt raniți, ceilalți au reușit sa se autoevacueze Un incendiu a izbucnit in noaptea de vineri spre sambata la un salon al Secției de Pneumologie al Spitalului Orașenesc Aleșd. Potrivit ISU Crișana un pacient a suferit arsuri, iar altul a fost intoxicat cu fum. Restul persoanelor aflate in salonul care a luat foc au reușit sa se autoevacueze. Incendiul ar fi izbucnit intr-un […] Citește VIDEO Incendiu la un spital din Bihor. Doi pacienți din salonul care a luat foc sunt raniți, ceilalți au reușit sa se autoevacueze… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

