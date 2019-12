Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a ars complet, marți seara, pe autostrada București-Pitești. Pompierii au fost alertați dupa ce șoferul mașinii aflate in mers a observat ca de la motor iese fum și a oprit, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Giurgiu, incidentul a avut loc pe autostrada București-Pitești, la kilometrul…

- In prima zi de Craciun, trei persoane au murit in incendii, arata un bilanț dat publicitații de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. Pompierii au intervenit in peste 2.700 de situații de urgența, dintre care 130 de incendii, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat al IGSU, in…

- Reprezentanții ISU Cluj au declarat, sambata, corespondentului MEDIAFAX, ca la locul incendiului au intervenit cinci autospeciale, plus patru echipaje ale Serviciului de Voluntari Situații de Urgența (SVSU) Gherla. Cercetarea la fața locului va fi reluata in cursul dimineții de duminica, iar in cursul…

- Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Dr. Raed Arafat, ajunge astazi la Constanta, in Portul Midia, sa se alature Comandamentului Judetean pentru Situatii de Urgenta pentru gestionarea actiunii privind nava scufundata din portul mentionat. Informatia a fost confirmata pentru…

- Aproape 200 de persoane au fost evacuate, miercuri dupa-amiaza, dintr-o scoala generala din orasul tulcean Babadag, din cauza unui incendiu provocat de un scurtcircuit aparut la un aparat de incalzit, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, scrie Agerpres. Incendiul a aparut…

- Aproximativ 520 de persoane s-au autoevacuat, vineri seara, in urma izbucnirii unui incendiu la o firma din Pitești. Potrivit ISU Argeș, nu a fost inregistrata nicio victima, transmite MEDIAFAX.Citește și: Petre Daea, plecare triumfala: aplauze la scena deschisa din partea angajaților din…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum” Salaj au intervenit in cursul zilei de marți – 29 octombrie, pentru a stinge doua incendii izbucnite in doua gospodarii din comuna Crasna. Prima intervenție a avut loc la ora 10.29, in localitatea Crasna, la subsolul…

- Un nou film cu incendiul de la Colectiv Incendiul de la Club Colectiv. Foto: Arhiva facebook. Procurorii Parchetului General au cerut, joi, Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta înregistrarea cu interventia pompierilor la incendiul de la Clubul Colectiv pentru a fi folosita…