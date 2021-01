Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a vizitat vineri Institutul „Matei Balș”, dupa tragedia in care au murit cinci persoane, in urma unui incendiu la unul dintre pavilioanele spitalului. Președintele a transmis un condoleanțe familiilor și a declarat ca i-a cerut ministrului Sanatații un proiect de reforma…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat vineri ca a cincea victima a incendiului de la Institutul ‘Matei Bals’ a fost gasita carbonizata. ‘Confirm, in urma incendiului de la ‘Matei Bals’ sunt identificate cinci victime. Transmit pe aceasta cale condoleante familiilor victimelor. Incendiul…

- Premierul Florin Citu a transmis un mesaj de sincere condoleante familiilor victimelor incendiului petrecut vineri dimineata la Institutul "Matei Bals" si a adaugat ca au fost luate "toate masurile ca situatia sa fie stabilizata rapid". "In aceasta dimineata o tragedie a lovit Bucurestiul.…