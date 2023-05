Un incendiu a avut loc in urma cu puțin timp la Dorobanți. „Punctul de lucru Curtici din cadrul Detașamentului Arad intervine in localitatea Dorobanți pentru stingerea unui incendiu la o casa. Incendiul de manifesta la nivelul acoperișului. Nu sunt victime”, a declarat lt.col. George Pleșca, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad. Vom reveni cu amanunte. […] The post [VIDEO] Incendiu la Dorobanți: casa a fost salvata first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post [VIDEO] Incendiu la Dorobanți: casa a fost salvata appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate…