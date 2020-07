VIDEO | Incendiu la Cetatea Râșnov. Turiștii au fost evacuați Un incendiu puternic s-a produs, duminica dupa-amiaza, in Cetatea Rașnov din județul Brașov, motiv pentru care toate persoanele aflate in apropiere au fost evacuate de urgența.Focul a fost depistat la acoperișul unei cladiri din cetate care se afla in curs de restaurare.La fața locului s-au deplasat trei autospeciale cu apa și spuma, doua autospeciale de intervenție la inalțime și doua echipaje SMURD.https://www.youtube.com/watch?v=4JYaH0HMC78Incendiul a fost localizat și se manifesta la acoperiș pe o suprafața de aproximativ 50 mp, noteaza Realitateadebrasov.net.In acest moment se intervine pentru… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

