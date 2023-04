VIDEO. Incendiu la biserica de lemn din Borșa, în ziua de Florii Un incendiu violent a izbucnit la biserica din lemn din Borșa, județul Maramureș. Mai multe echipaje sunt in acest moment la fața locului pentru a stinge flacarile. Biserica de lemn din Borșa a luat foc in urma cu scurt timp. Patru echipaje de stingere sunt la fața locului pentru a opri incendiul. „In acest moment […] The post VIDEO. Incendiu la biserica de lemn din Borșa, in ziua de Florii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- UPDATE: Episcopia Maramuresului si Satmarului a transmis duminica ca biserica din lemn in stil maramuresean din Parohia Borsa Complex a ars in totalitate. ”Biserica a ars in totalitate si nu au mai putut fi salvate multe lucruri. Biserica este noua, a fost construita in ultimii 30 de ani, deci nu este…

- Un incendiu violent a izbucnit la biserica din lemn din Borșa, județul Maramureș. Mai multe echipaje sunt in acest moment la fața locului pentru a stinge flacarile. Biserica de lemn din Borșa a luat foc in urma cu scurt timp. Patru echipaje de stingere sunt la fața locului pentru a opri incendiul. „In…

