- PERICOL… Un incendiu violent a izbucnit in aceasta dimineața la o casa din localitatea Focșeasca, comuna Tacuta. Pompierii au avut o misiune foarte dificila, dar fiind faptul ca, pe langa temperaturile caniculare de afara, caldura degajata de incendiu era insuportabila și, mai mult decat atat, flacarile…

- Incendiu intr-un apartament din secorul Rișcani. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența flacarile au cuprins un apartament situat la etajul 1 al unui bloc de locuit cu 5 nivele. La moment angajații IGSU evacueaza persoanele din apartamentele vecine și de la etajele superioare.

- Pompierii militari au acționat, vineri la orele pranzului, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata izbucnit pe strada Hipodromului, din Targoviște. La fața locului, echipajele de intervenție au constatat ca arde vegetație uscata și gunoi menajer pe o suprafața de aproximativ 1000 de metri…

- Un incendiu a izbucnit astazi, 31 mai, intr-un bloc de locuit din sectorul Telecentru al capitalei. La fața locului au intervenit 5 echipaje de pompieri care au luptat cu focul, dar și au evacuat doua persoane.

- Un incendiu de gunoi menajer a izbucnit, in prima parte a zilei de sambata, in satul Balteni, comuna Conțești. Flacarile s-au intins pe o suprafața de aproximativ 300 de metri patrați. ,,Astazi, in jurul orei 10:50 am fost solicitați sa intervenim in cazul unui incendiu de gunoi menajer in comuna Conțești,…

- Un incendiu puternic a cuprins o locuința in apropiere de Manastirea Voroneț din Gura Humorului, Suceava. Flacarile s-au extins la acoperișul unei case vecina și risca sa afecteze zona din cauza vantului puternic. Din fericire, nu exista nicio victima, o singura persoana fiind evacuata.

- Un incendiu de proporții a izbucnit, astazi, la Botanica. Din imaginile postate pe Telegram se vede cum un nor dens de fum se ridica spre cer. Potrivit IGSU, flacarile au cuprins un butoi de dimensiuni mari, de pe teritoriul unei fostei vinarii de pe strada Grenoble.

- Incendiu puternic in București: Mai multe echipaje de pompieri au fost trimise la fața loculuiUn incendiu a izbucnit, luni seara, in zona Bucureștii Noi din București. din primele informații se pare ca este vorba despre o cladire dezafectata.