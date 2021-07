Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetație a izbucnit in cursul zilei de vineri, pe Clisura Dunarii, județul Mehedinți, in zona localitații Dubova. Circa cinci hectare de rașinoase au luat foc. A fost solicitate și intervenția unui elicopter al MAI. Incendiu de proporții pe Clisura Dunarii Potrivit reprezentanților Inspectoratului…

- O alta nenorocore s-a abatut asupra Romaniei! Un incendiu de vegetatie a izbucnit vineri, pe Clisura Dunarii, in zona localitatii Dubova din judetul Mehedinti. Aproximativ cinci hectare de rasinoase au luat foc, fiind solicitata si interventia unui elicopter al MAI. Incendiul este atat de mare, incat…

- Un incendiu de vegetatie a izbucnit vineri, pe Clisura Dunarii, in zona localitatii Dubova din judetul Mehedinti. Aproximativ cinci hectare de rasinoase au luat foc, fiind solicitata si interventia unui elicopter al MAI. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mehedinti,…

- Pompierii au fost solicitati prin serviciul 112 sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit duminica seara la un depozit de materiale de constructii din localitatea Scobinti, judetul Iasi, potrivit Agerpres. Citește și: Starnit de JUDECATORII ICCJ, fostul ministru Berceanu a dat `BOMBA`:`Bechtel...…

- Pompierii au lichidat incendiul de la c ombinatul Azomureș din Targu Mures in aproape doua ore, iar echipajul de pe autospeciala CBRN care a executat masuratori in zona a transmis ca valorile din atmosfera erau normale. De asemenea, DSU a transmis, miercuri, ca o echipa de experți din cadrul IGSU va…

- Mai multe echipaje de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vaslui intervin la stingerea unui incendiu izbucnit in noaptea de marți spre miercuri la un depozit de mase plastice din apropierea garii din municipiul Barlad. Potrivit oficialilor ISU Vaslui, inițial la fața…

- Locomotiva unui tren Regio de calatori care circula pe ruta Brasov-Bucuresti a fost cuprinsa de un incendiu in aceasta dimineata, in jurul orei 06:11, in apropierea Garii Sinaia. Incendiul se manifesta cu fum dens și a aparut la locomotiva trenului Inter Regio 1603, care circula pe ruta Brașov-Bucuresti,…

- Un incendiu a izbucnit miercuri seara la un depozit de colectare a materialelor reciclabile din municipiul Slatina, pentru stingere intervenind mai multe echipaje de pompieri, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu.Incendiul se manifesta…