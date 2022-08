Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de pompieri au fost mobilizați, miercuri, pentru a interveni la un incendiu izbucnit intr-un pasaj de cale ferata din Southwark, in centrul Londrei. Trenurile din zona au fost oprite și mai multe cladiri au fost evacuate. Imaginile postate de Brigada de pompieri din Londra pe Twitter arata coloane…

- Zeci de pompieri au fost mobilizați, miercuri, pentru a interveni la un incendiu izbucnit intr-un pasaj de cale ferata din Southwark, in centrul Londrei. Trenurile din zona au fost oprite și mai multe cladiri au fost evacuate. Imaginile postate de Brigada de pompieri din Londra pe Twitter arata coloane…

- Aproximativ 70 de pompieri intervin la un incendiu izbucnit intr-un pasaj de cale ferata din Southwark, in centrul Londrei, ceea ce a dus la oprirea trenurilor in zona și la evacuarea mai multor cladiri, a anunțat Brigada de pompieri din Londra (LFB). Imaginile postate de pompieri pe Twitter arata…

- Circa 70 de pompieri intervin la un incendiu izbucnit intr-un pasaj de cale ferata din Southwark, in centrul Londrei, ceea ce a dus la oprirea trenurilor in zona și la evacuarea mai multor cladiri, a anunțat Brigada de pompieri din Londra (LFB).

- Mai multe case au fost avariate in urma unor incendii care au izbucnit marți, 19 iulie, in Wennington, un sat de la periferia capitalei britanice. Autoritațile au declarat situația ca fiind un incident major pe masura ce flacarile se extind in zona, relateaza inews.co.uk și Sky News . Incendiile au…

- Traficul este blocat pe DN 6 (E 70), in județul Teleorman, din cauza unui puternic incendiu de vegetație. Potrivit ISU Teleorman, intre localitațile Vitanești și Vaceni circulația rutiera este oprita pe ambele sensuri de mers, iar in prezent se acționeaza pentru stingerea flacarilor. Potrivit sursei…

- Circulatia rutiera va fi oprita, incepand de vineri, timp de aproximativ 2 luni, pe breteaua de iesire de pe autostrada A1 Sibiu - Deva spre DJ 106D, pe tronsonul kilometric 238 -239, iesirea spre Cisnadie, in zona localitatii Vestem, judetul Sibiu, potrivit Agerpres.Restrictia este impusa pentru a…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza unui eveniment rutier in care au fost implicate un autoturism si un autotren, circulatia este oprita temporar pe DN 2A Harsova ndash; Constanta, intre localitatile Crucea si Galbiori, judetul Constanta. Coliziunea…