Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din judetele Constanta, Ialomita si Calarasi au intervenit, in noaptea de miercuri spre joi, pentru stingerea unui incendiu de proportii care a izbucnit in parcarea subterana a unui bloc din Constanta. 250 de oameni au fost evacuati, peste o suta fiind coborati cu autoscarile de pe acoperis…

- Mai multe familii sunt afectate de un incendiu violent izbucnit joi la pranz in Constanța. Flacarile s-au extins la 7 baraci din zona.Pompierii militari de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dobrogea” au fost solicitați sa intervina joi, 2 decembrie, pentru un incendiu izbucnit la o baraca,…

- Clipe de groaza intr-un bloc din Craiova! Mai mulți locuitori și-au vazut moartea cu ochii cand au fost luați prin surprindere de flacarile mistuitoare și fumul dens care se extindeau rapid in toate apartamentele. Focul ar fi izbucnit la ghena de gunoi, insa nu se știu inca motivele. Pompierii au intervenit…

- A fost incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Gataia, județul Timiș. 41 de persoane au fost evacuate, atat pacienți, cat și cadre medicale. Un apel la 112 efectuat in jurul orei 07:40 anunța faptul ca la Spitalul de Psihiatrie din Gataia ar fi izbucnit un incendiu. Pompierii ajunși la fața locului au…

- Un accident rutier s-a petrecut intre un autoturism și un microbuz școlar in aceasta dupa-amiaza, in Draganești, județul Prahova. Din primele informații, sunt 17 persoane implicate. UPDATE 2. In urma accidentului au rezultat 10 victime (minori, cu varste intre 13 și 14 ani) transportate la spital, conștiente,…

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a declarat ca abia dupa ce se va stabili care a fost cauza izbucnirii incendiului la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, se va ști cine și unde a greșit, daca au fost cauze obiective sau subiective, potrivit Digi24. Ministrul a confirmat ca sunt…

- Incendiu ATI Constanța: 9 pacienți au decedat Foto: Arhiva/ IGSU Noua pacienti au decedat in urma incendiului izbucnit la sectia ATI de la Spitalul de Boli Infecțioase,anunta Departamentul pentru Situatii de Urgenta. Incendiul s-a manifestat la nivelul secției ATI cu pacienți COVID.…

- Constanța: Incendiu la Sectia ATI a Spitalului de Boli Infectioase #updates Incendiu la Sectia ATI a Spitalului de Boli Infectioase din Constanța. FOTO: ISU Constanta. UPDATE: Echipaje de la ISU Calarasi si Ialomita - trimise pentru a ajuta la stingerea incendiului de la Spitalul de Boli…