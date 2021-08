Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii continua marti, 17 august, sa lupte impotriva unui mare incendiu scapat de sub control din nord-vestul Atenei, relateaza agenția spaniola EFE, citata de Agerpres . La operatiunile de stingere a flacarilor participa 330 de efective, ajutate de 115 mijloace terestre si 11 aeriene. Operatiunile…

- Pompierii continuau marti sa lupte impotriva unui mare incendiu scapat de sub control din nord-vestul Atenei iar pana in prezent au fost evacuate in mod preventiv mai multe localitati, relateaza EFE. Potrivit pompierilor, la operatiunile de stingere a flacarilor participa 330 de efective, ajutate de…

- Pompierii romani au ajuns pe data de 8 august in Grecia și au fost laudați de nenumarate ori de ambele țari pentru tot efortul depus și pentru solidaritatea de care au dat dovada. Situația este acum sub control, iar misiunea de pe Insula Evia din Grecia a fost un real succes. Premierul Greciei, Kyriakos…

- Vara noastra este de coșmar - așa descrie premierul grec cele 11 zile de cand țara lui lupta cu incendii de vegetație și o canicula cum n-a mai vazut Grecia in ultimele decenii. Doi oameni au murit, cel puțin 20 sunt raniți, printre pompieri, voluntari și civili, in timp ce incendiile sunt inca departe…

- Incendiile salbatice s-au reaprins in jurul Atenei, iar pompierii duc o lupta crancena pentru a opri avansarea lor spre zonele locuite din capitala Greciei. Un nor masiv de fum intunecat s-a ridicat deasupra capitalei grecești, locuitorii au fugit din suburbii, solicitanții de azil au fost evacuați…

- Pompierii continua sa se lupte impotriva incendiilor majore cu care se confrunta Grecia, inclusiv cu unul care ar putea pune in pericol situl arheologic al primelor jocuri olimpice antice, relateaza Euronews . Forțe impresionante de intervenție au fost dislocate langa satul Olimpia Antica pentru a proteja…

- Turcia continua sa se lupte cu incendiile devastatoare de vegetație care fac ravagii în întreaga țara, forțându-i pe turiști sa fuga din calea focului cu ajutorul barcilor, realteaza BBC. Peste 120 de incendii sunt acum controlate de echipele de intervenție care se lupta de…

- Situația digului de la Balanești s-a imbunatațit in ultimele ore, nivelul apei scazand dupa ce s-au facut deversari controlate. In zona sunt mai multe iazuri, iar deversarea s-a facut in cascada. Situația este in continuare monitorizata de autoritați. Intervenția a dus la evitarea unui dezastru. Cele…