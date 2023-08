VIDEO: Incendiile din Maui. Povestea chinuitoare a unei familii

Stiri pe aceeasi tema

- Doua familii iși plang copiii, dupa ce un tanar inconștient s-a urcat la volan fara permis, impreuna cu fratele mai mic si un prieten de 16 ani, si a intrat cu mașina intr-un stalp, care s-a rupt in urma impactului violent. Potrivit IPJ Galați, duminica dupa-amiaza, un barbat de 27 de ani, din Pechea,…

- Incendiile violente care au cuprins insula Rodos au generat o situație de urgența, determinand evacuarea a aproximativ 19.000 de locuitori și turiști catre locuri mai sigure. Conform autoritaților, se desfașoara acum cea mai ampla operațiune de evacuare din istoria tarii. Potrivit estimarilor inițiale…

- Femeile au ieșit in curtea manastirii și au inceput sa se roage in momentul in care flacarile au cuprins manastirea și au respins solicitarea poliției de a fi mutate intr-o locație sigura, potrivit publicației elene FamagustaNews.Intr-o filmare distribuita de poliție, calugarițele de la manastirea Panagia…

- Politistii argeseni, alaturi de echipe din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale al Politiei si jandarmi au intervenit, sambata, in localitatea Poiana Lacului, unde mai multe persoane care fac parte din doua familii s-au luat la bataie. In timpul conflictului, o persoana a folosit un pistol cu…

- VIDEO: Nor de fum și cenușa de la incendiile din Canada. Precizarile ministrului Mediului: ”S-au facut modelari matematice” Ministrul Mediului, Mircea Fechet a declarat vineri, despre norul de cenusa din Canada, ca in acest moment nu exista un risc imediat si nici pe termen mediu ca Romania sa fie afectata.…

- Autoritațile ramnicene anunța ca lucrarile de construcție a celor trei blocuri de locuințe din cartierul Alecu Bagdad inainteaza intr-un ritm bun, iar in curand vor fi casa pentru mai bine de 60 de familii. Doua dintre blocurile din imagine sunt realizate cu finanțare europeana, printr-un proiect derulat…

- Ceața provocata de incendiile de vegetație din Canada, i-a facut pe locuitorii din New York sa caute modalitați de a pleca din oraș definitiv. Datele disponibile pe Google Trends arata ca new-yorkezii vor sa afle „cum iși pot vinde casele rapid”, potrivit Insider.

- Echipe medicale complexe au prelevat organe de la doi pacienti aflati in moarte cerebrala, la Iasi si Oradea, iar opt pacienti au beneficiat de transplant de ficat, rinichi si cornee.”La Iasi si Oradea, doua familii indurerate au gasit puterea de a oferi altor oameni bucuria vietii. Doua vieti frante,…