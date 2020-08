VIDEO Incendii violente de pădure în Andaluzia: Mii de oameni evacuați Cel putin 3.200 de oameni au fost evacuați în urma unui incendiu care a devastat o suprafata de aproape 10.000 de hectare, în provincia spaniola Huelva (sud-vest), si care era activ duminica, potrivit autoritatilor locale, relateaza AFP.

&"Acesta este cel mai mare incendiu de la începutul anului în Andaluzia&", a declarat pentru AFP un purtator de cuvânt al agentilor forestieri din regiune. #IFAlmonasterLaReal | Maquinaria pesada y quemas de ensanche controladas, así como el ataque directo en zonas críticas al frente de llama, son las herramientas… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

