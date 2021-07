Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 15 luni de blocaj cea mai populara insula a Thailandei, Phuket, s-a redeschis pentru turisti. Strainii care vin sa se bucure de plajele idilice si de apele turcoaz trebuie sa fie vaccinati anti-COVID si sa prezinte un test PCR negativ, recoltat cu cel mult 72 de ore inaintea plecarii. Romania a…

- Ungaria va oferi, incepand de vineri, posibilitatea de vaccinare impotriva coronavirusului pentru persoanele care locuiesc in zonele de frontiera ale tarilor vecine - a anuntat, joi, portalul koronavirus.gov.hu. Pe acest portal al guvernului se precizeaza ca executivul a anuntat cu o saptamana…

- Zeci de turiști au fost amendați de autoritațile italiene pentru ca au luat nisip și scoici de pe plajele insulei Sardinia. 41 de persoane au fost nevoite sa achite pana la 3000 de euro, dar și sa intoarca cele aproximativ 100 de kilograme de nisip și scoici.

- Talibanii au cerut miercuri tarilor vecine Afganistanului sa nu accepte ca Statele Unite sa construiasca baze pe teritoriile lor, avertizand ca luptatorii lor vor reactiona in fata 'unei astfel de greseli istorice', transmite AFP. Informatii publicate in ultimele zile in media afgane sustin…

- Franco Locatelli, coordonatorul Comitetului Tehnico-Științific (CTS) și președintele Consiliului Superior al Sanatații din Italia, a spus ca in a doua jumatate a lunii iulie se va putea vorbi de eliminarea maștii in aer liber și chiar in interior, pentru persoanele vaccinare și care nu sunt vulnerabile.…

- Țarile europene iși deschid una cate una granițele pentru turiști dupa propriile reguli și nu mai așteapta certificatul european de vaccinare. In acest moment, romanii imunizați pot calatori fara test și fara sa intre in carantina, in 12 state din uniune ... The post Lista țarilor in care romanii vaccinați…

- Portugalia va primi de luni turiști din majoritatea țarilor europene, inclusiv din Romania, a anuntat sambata Ministerul de Interne portughez. Restricțiile vor fi menținute doar pentru cinci țari ale UE, scrie Mediafax.