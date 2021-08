Stiri pe aceeasi tema

- Flacarile din Grecia continua sa arda in insula Evia, din estul țarii, acolo unde intervin și pompierii romani, dar și in Peloponez, in vreme ce autoritațile spera totuși sa aduca sub control incendiul din nordul Atenei, care a facut in ultimele zile ca aerul capitalei sa devina aproape irespirabil,…

- Sute de persoane au fost evacuate din Evia (la 200 de km est de Atena), a doua insula ca marime a Greciei, unde mii de hectare de pini au fost distruse de flacari si care continuau duminica sa arda.Un numar de 263 de pompieri greci, ajutati de 66 de vehicule si de 200 de colegi veniti din Ucraina si…

- Grecia lupta sambata, pentru a cincea zi consecutiv, cu incendiile violente de vegetație care afecteaza zone intinse ale țarii, noteaza Greek Reporter . Una dintre cele mai grave situații este in insula Evia, a doua ca marime din Grecia, unde, in noaptea de vineri spre sambata, 1.153 de persoane au…

- Aerul a devenit aproape irespirabil la Atena, din cauza fumului degajat de incendiile care au ajuns în suburbiile capitalei Greciei. "Închideti toate geamurile si nu iesiti din case", le-au cerut autoritatile locuitorilor.Flacarile au continuat sa arda toata noaptea la…

- O manastire și mai multe sate au fost înconjurate de flacari miercuri pe insula Evia, la 200 km de Atena, în cel mai violent dintre cele patruzeci de incendii care au lovit Grecia sub efectul unor valuri de caldura excepționale, potrivit AFP.Flacarile uriașe venite din padure și…

- Un incendiu a distrus marti mai multe case din Varibombi, un cartier de la periferia Atenei, determinand evacuarea locuitorilor si a celor din o alta suburbie. Autoritatile incearca sa controleze flacarile care tin in sah transporturile si furnizarea cu electricitate, in mijlocul celui mai grav val…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca Secretariatul de Stat pentru Protectie Civila din Grecia a emis o avertizare referitoare la cresterea riscului privind producerea unor incendii de vegetatie din cauza temperaturilor ridicate din ultima perioada. „Zonele cele mai expuse sunt Attica, Evia (cu…

- Un puternic incendiu de vegetație a izbucnit in noaptea de miercuri, 19 mai, spre joi, 20 mai, in regiunile costiere ale Golfului Corint, la aproximativ 90 de kilometri vest de Atena. Cel putin sase sate si doua manastiri au fost evacuate, potrivit pompierilor eleni, relateaza AFP, citata de Agerpres.…