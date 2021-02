VIDEO Incendii în Australia: 71 de locuinţe distruse în apropiere de Perth Cel putin 71 de locuinte au fost distruse incendiile de padure care au izbucnit in apropiere de Perth, in Australia de Vest, potrivit autoritatilor care le-au cerut locuitorilor sa ignore lockdown-ul in vigoare pentru a parasi regiunea, anunta EFE si AFP.



Incendiul a devastat mari intinderi de teren pe dealurile din Perth, al patrulea oras ca marime din tara, si se deplaseaza spre zone mai dens populate. Pana in prezent, nu a fost semnalat niciun deces sau grav ranit. Watch: An out-of-control #wildfire burning northeast of the Australian west coast city of #Perth… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primele imagini din interiorul saloanelor distruse in incendiu de la Institutul Matei Bals arata amploarea tragediei in urma careia cinci oameni au murit, iar altii au avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind...

- Un puternic incendiu a izbucnit luni intr-un apartament dintr-un bloc din București, in Aleea Poarta Alba. Incendiul s-a manifestat cu flacara puternica și degajare mare de fum pe casa scarii. Potrivit vecinilor, cel mai probabil este ca proprietarul și-a autoincendiat locuința. Acesta a mai amenințat…

- Un incendiu violent a izbucnit la Baicoi, in aceasta seara. Focul a cuprins doua locuințe și doua cladiri anexe, extinzandu-se pe circa 250 metri patrați. ISU Prahova a trimis 4 autospeciale sa intervina. Incendiul a fost stins dupa circa doua ore de lupta cu flacarile.

- Eveniment Locuința din Cringeni, distrusa intr-un incendiu provocat de un coș de fum neizolat decembrie 8, 2020 10:30 O casa de locuit din satul Dorobanțu, comuna Cringeni, a fost distrusa de flacari, duminica noapte, incendiul fiind provocat, din primele date, de un coș de fum neprotejat termic.…

- F. T. Un barbat in varsta de 64 de ani și-a pierdut viața in urma unui incendiu care a cuprins cu repeziciune casa in care locuia. Tragedia a avut loc marți, in jurul orei,15:30, in Cerașu. „La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta intr-un dormitor, cuprinzand cateva obiecte de mobilier.Din…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a venit cu detalii referitoare la intervenția din noaptea de joi spre vineri de la incendiul de proporții de la Valea Moldovei, care a distrus trei case și multe anexe. Pompierii militari de la subunitațile din Gura Humorului, Suceava, Falticeni și ...

- Incendiul de la Spitalul Judetean de Urgenta Neamt care s-a soldat cu o tragedie in urma careia 10 persoane au decedat s-ar putea repeta oricand in orice unitate medicala din Romania, susțin cei de la Federația SANITAS. Pericolul ca aceasta tragedie sa se repete este ridicat avand in vedere ca in spitale…

- Incendiul care a ucis 10 pacienți din secția de ATI in Spitalul Județean Piatra Neam a fost extrem de puternic. Primele imagini din interiorul saloanelor distruse de flacari sunt de-a dreptul dramatice. Primele imagini din saloanele in care a distrus complet un salon și a produs pagube importante in…