VIDEO. Incendii devastatoare langa Atena: Cel putin 60 de oameni au murit, peste 170 sunt raniti/ Avertismentul MAE pentru romanii care calatoresc in Grecia

Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul deceselor provocate de incendiile de vegetatie din apropiere de Atena a crescut la 74, iar un numar total de 164 de adulti si 23 de copii au fost raniti, a anuntat o purtatoare de cuvant a brigazii...

- Cel putin 60 de persoane au decedat in incendiile necontrolate de vegetatie care au devastat luni imprejurimile Atenei. Majoritatea victimelor au ars de vii in casele lor sau in masinile cu care incercau sa...

- Peste 60 de oameni, ucisi de flacari in Grecia - Cel puțin 60 de persoane au murit și peste 170 sunt ranite dupa ce doua incendii de padure au scapat de sub control in apropierea Atenei. Autoritațile au cerut luni oamenilor sa-și paraseasca locuințele dupa ce vantul puternic a intețit cele mai grave…

- Cel putin 60 de morti si peste 170 de raniti. Este bilantul crunt al incendiilor de vegetatie din apropiere de Atena. Autoritatile au declarat stare de urgenta si cer ajutorul Uniunii Europene. Mii de oameni, inclusiv multi turisti au fost evacuati peste noapte.

- Cel putin 50 de oameni si-au pierdut viata in incendiile de vegetatie din imprejurimile Atenei, Grecia trecand prin cea mai mare criza provocata de incendii in ultimii zece ani. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis marti ca Ambasada Romaniei la Atena a facut, in regim de urgenta, demersuri…

- Cel putin 24 de persoane au decedat in incendiile necontrolate de vegetatie care au devastat luni imprejurimile Atenei, a informat postul national de radio ERT citand serviciile de interventie de urgenta si...

- Cel putin sase persoane, potrivit serviciilor de urgenta si unui fotoreporter al AFP, au murit luni in incendiile care continua in noaptea de luni spre marti sa faca ravagii in imprejurimile Atenei, determinand autoritatile elene sa ceara ajutorul partenerilor europeni, relateaza AFP. Cu putin inainte…

